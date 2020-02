La pagliacciata dei numeri del Coronavirus: in Russia 2 casi, in India 3

…e a Vo’ Euganeo decine. Ma ci credete? I siti internazionali che conteggiano ora per ora i contagiati da Coronavirus danno un quadro sicuramente indicativo per alcune realtà, ma sospettosamente fuorviante per altre. Non perché tali siti sbaglino a pubblicare i numeri ufficiali diffusi dalle istituzioni dei diversi Paesi, ma perché l’ufficialità non sempre è da ritenersi attendibile.

Alcune brevissime considerazioni.

Da subito diverse critiche si sono levate contro il regime Cinese, colpevole, per molti, di non fornire cifre corrette sull’epidemia. Non potremo mai sapere se sono corretti, fatto sta che la Cina da subito, complici le massicce e severe misure prese ha pagato, e sta pagando, i danni da Coronavirus.

Nelle ultime settimane i Paesi europei, dopo i primi casi, legati soprattutto a cittadini cinesi in viaggio in Europa o a passeggeri della nave da crociera Diamond Princess di ritorno in patria, presentavano cifre minime e stabili.

I primi casi in Italia e la campagna di tamponamento in Italia ha fatto emergere centinaia di casi nel nostro Paese. A quel punto è salito il livello di allarme nei Paesi di tutto il mondo e molti turisti o uomini d’affari, o persone in trasferta di lavoro in Italia, che presentavano sintomi influenzali, sono andati a farsi controllare.

Morale della favola: i numeri stanno esplodendo in tutta Europa, tanto che persino Lituania e San Marino annoverano dei contagiati, tutti ‘passati per il Nord Italia’.

In questa psicosi, anche altre persone sono state controllate e quindi emerge che in Francia e Germania esistono focolai senza alcun legame con l’Italia (vedi l’esempio della zona dell’Oise in Francia).

Ma il danno è fatto: l’Italia, colpevole solo per aver iniziato una massiccia campagna di test, è il ‘Paese untore’.

Vogliamo parlare della Russia? 2 casi, entrambi relativi a persone guarite e dimesse. Il dato si commenta da solo. Un Paese confinante con la Cina, con quasi 150 milioni di abitanti, conta 2 casi! Come sta procedendo il sistema sanitario della Russia? qualche domanda è opportuna…

India… lo stesso. Con 1 miliardo e 350 mila abitanti conta tre casi, come la provincia di Vicenza. Forse in India il sistema sanitario e i controlli sono stati formidabili, le pratiche igieniche sono state rispettate… Anche qui, qualche riflessione è d’obbligo.

E l’idiozia si diffonde nel mondo. Turisti italiani respinti, viaggi in Italia cancellati, anche da Paesi del Terzo mondo dove lo stesso Coronavirus farebbe marcia indietro perché in minoranza rispetto alla situazione sanitaria esistente.

A questo punto resta un dubbio. Siamo più bravi perché abbiamo fatto emergere una pandemia esistente, grazie anche alla prontezza di un sistema sanitario pubblico che non lascia nessuno per strada? O siamo dei babbei? Ne riparliamo fra un paio di settimane…