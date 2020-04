Torniamo indietro di un anno. BRI, Belt and Road Initiative, in italiano la

nuova via della seta, o meglio una serie di infrastrutture di trasporto e

logistica, attraverso collegamenti terrestri per lo più ferroviari e marittimi,

finalizzati al miglioramento dei collegamenti commerciali della Cina con i

paesi dell’Eurasia.

Marzo 2020, la nuova via della seta della salute, dove Pechino si presta a

diventare il salvatore della patria, offrendo sostegno a Roma, nel

momento cruciale della crisi sanitaria causata dal CORONAVIRUS,

inviando mascherine personale medico e collaborazione tecnologica

sanitaria, quasi a voler dare nuova linfa ai rapporti italo/cinesi

approfittando della crisi in corso.

Togliamocelo dalla testa, nessuna fa qualcosa senza un secondo fine, e

sinceramente dietro a tanta solidarietà può nascondersi anche qualche

insidia.

La Cina inevitabilmente vuole togliersi di dosso l’immagine di untore,

trasformandosi agli occhi di tanti in buon sammaritano attraverso il

rafforzamento delle pubbliche relazioni.

Ma come ci si può fidare di uno Stato, o meglio un impero, quello Cinese

che non rispetta i diritti universali dell’uomo, dove l’ordine sociale è più

importante della salute pubblica, capace di tacere finché ha potuto di

fronte all’epidemia, anziché intervenire da subito informando

l’organizzazione mondiale della sanità, mentendo sullo scoppio di questo

virus e creando una pandemia globale.

Ecco perché il buon sammaritano che dona milioni di mascherine, offre

prestiti a basso interesse e team di esperti medici, potrebbe essere un

cavallo di Troia che cerca solo di spostare l’attenzione dalle sue grandi ed

immense responsabilità iniziali nella gestione del CORONAVIRUS,

attraverso una fitta propaganda finalizzata a riscrivere la storia di questa

orrenda vicenda di emergenza sanitaria.

Purtroppo la Cina è assai importante per la nostra nazione, ed in

prospettiva futura lo sarà ancora di più per cercare d’uscire nel più breve

tempo possibile dalla recessione.

Non va dimenticato infatti che la Cina è il primo Stato al mondo per

esportazioni, ed il secondo per quanto riguarda le importazioni dietro

solo agli Stati Uniti. L’Italia di contro esporta in Cina beni per circa 13

miliardi di euro, importando allo stesso tempo dal paese asiatico beni per

circa 31 miliardi di euro.

Ormai la Cina è cresciuta esponenzialmente, diventando la seconda

economia al mondo, e la crescita, al di là della pandemia, sembra

inarrestabile non accontentandosi più di far parte dei 164 membri del

WTO ( World Trade Organization ), aspirando a traguardi sempre più

sfidanti fino ad avere la leadership mondiale.

Pechino sembra almeno apparentemente pronta ad uscire dalla crisi della

pandemia tornando ad una lenta e costante normalità produttiva a

svantaggio degli Stati Uniti intrappolati solo ora dal VIRUS con

imprevedibili scenari sull’economia e sui rapporti internazionali.

Una nuova guerra pronta a scoppiare tra USA e CINA non più sui dazi ma

una sfida per vedere chi riuscirà a contenere meglio l’impatto del VIRUS

sul PIL, con Pechino pronta a sfruttare il vantaggio di uscire prima dalla

crisi per ribaltare lo scenario geopolitico diventando allo stesso tempo

un’ancora di salvezza per molti.

Con molta probabilità non sarà però così perché le grandi potenze, USA in

primis, facendosi anche dell’autoviolenza a se stessi, decideranno con le

relative conseguenze quando la situazione sarà non più sostenibile

ripartendo e rimettendo in moto la macchina economica mondiale.

Al di là dei vari complotti o presunti tali a giustificazione dell’attuale

situazione, resta la tristezza nel capire come gli interessi economici di

pochi valgono molto più delle vite umane. Non capiremo mai fino in

fondo cosa sia successo o di chi sia la responsabilità, l’importante però

sarà riuscire ad usare sempre la propria testa in modo libero da

condizionamenti per capire che i buoni sammaritani non esistono.