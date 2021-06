La nuova Piazza Mercato di Brendola prende vita: lunedì iniziano i lavori

Nasce la nuova Piazza Mercato di Brendola: lunedì 7 giugno inizieranno infatti i lavori per

consegnare alla città un nuovo fulcro cittadino. Da parcheggio pubblico e luogo destinato

al mercato settimanale a luogo rigenerato e destinato a diventare un vero e proprio punto

di riferimento. “Abbiamo voluto attuare una rilettura architettonica dello spazio urbano –

spiega l’assessore ai lavori pubblici Matteo Fabris – per valorizzare le qualità e i punti di

forza della Piazza”.

La Giunta comunale ha fortemente voluto condividere le proposte progettuali, fin dalla fase

di studio, con l’intera cittadinanza e con i commercianti, attraverso la pubblicazione delle

informazioni sul sito internet istituzionale ma anche con incontri e riunioni, per giungere

alla soluzione progettuale più aderente alle esigenze di tutti. “L’intervento di

riqualificazione di Piazza Mercato è suddiviso in due stralci funzionali – spiega Fabris – il

primo stralcio, in realizzazione, dell’importo complessivo di 400.000 euro, è stato

interamente finanziato con fondi del bilancio comunale”.

La fine dei lavori è prevista per il mese di dicembre e per tutta la durata dei lavori non

sarà possibile accedere o parcheggiare. I residenti e le attività commerciali della zona

sono stati informati, con congruo anticipo, dell’avvio dei lavori: “Siamo disponibili –

prosegue Fabris – ad ascoltare le eventuali difficoltà dei residenti in considerazione

dell’esecuzione dei lavori e a studiare diverse modalità per la delimitazione dell’area di

cantiere, ma nessuna osservazione è stata proposta al riguardo, pertanto, tale

delimitazione risulta accettata”. Per quanto riguarda il mercato settimanale non vi saranno

modifiche per i venditori che, solitamente, si posizionano nell’area esterna a quella

destinata a cantiere; tutti gli altri venditori saranno localizzati in Piazza del Donatore da

sabato 12 giugno.

Il Sindaco, Bruno Beltrame, conclude: “Un importante progetto che identifica e qualifica il

centro di Brendola con le sue attività commerciali, che potranno godere di una piazza più

bella e funzionale, che si collegherà con le scuole rimesse a nuovo e gli impianti sportivi

che stiamo ampliando. Insomma un nuovo volto per una Brendola più bella.”