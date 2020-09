La negazionista e deputata Cunial tenta di baciare un giornalista: “La mascherina non serve”

La parlamentare Sara Cunial (ex M5S, ora Gruppo Misto) ieri ha aggredito l’inviato di Piazzapulita Alessio Lasta saltandogli addosso e provando a baciarlo, nel tentativo di dimostrare, provocatoriamente, che il virus non esiste. Cunial rivendicava il fatto di non indossare mai la mascherina, per poi avvicinarsi improvvisamente al viso del giornalista, costretto a respingerla. Il giornalista stava compiendo un’inchiesta sui negazionisti che è poi andata in onda ieri sera su La7.