La montagna trema ancora: frana a Punta delle Losche

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Il Giornale di Vicenza riporta del crollo avvenuto sulle Piccole Dolomiti: dopo il cedimento della Guglia Corno c’è stata una nuova frana. Stavolta il crollo è stato a Punta delle Losche, fianco al Torrione Recoaro. La frana ha bloccato la percorrenza del tratto in salita e l’accesso ora va considerato in parte interdetto fino ad una nuova messa in sicurezza.

I crolli di roccia sono tipici di questa stagione: le infiltrazioni d’acqua che si verificano ad inizio inverno, dopo aver ghiacciato esercitano pressione sulla roccia; quando poi arriva la primavera, le piogge causano distacchi e crolli che mettono a nudo le rocce sottostanti.

I crolli nelle Piccole Dolomiti sono sempre più frequenti: ad aprile era crollata la guglia Corno, una delle guglie del Fumante.