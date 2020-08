La magia del Delta del Po a fine estate

Sul Delta del Po si possono organizzare itinerari che sono veri e propri safari, a piedi o in bicicletta. Un safari? Sul Po? È così, provare per credere. In Italia abbiamo moltissime attrazioni, ma ci mancano elefanti, leoni, giraffe o coccodrilli. Eppure Il paesaggio alla foce del grande fiume fa la felicità di tantissime animali e degli amanti della natura. Più di 150 specie di volatili acquatici, tra cui moltissimi eleganti trampolieri, vivono o transitano qui, dai fenicotteri rosa agli aironi o le cicogne, solo per citare i più popolari. Tutto è abbastanza a portata di mano, non bisogna alzarsi all’alba, né rimanere appostati in eterno, basta un minimo di pazienza, guardarsi attorno e il piacere di addentrarsi lentamente in questo mondo unico e di profonda suggestione, immerso nel silenzio e nell’isolamento. Camminare o pedalare è talmente piacevole e privo di difficoltà perché il terreno è pianeggiante, neppure una salita lungo i canali, i laghi, le coste marine, sugli argini e sulle strade secondarie. Che sono tantissimi, e questo è un aspetto unico del delta: le passeggiate, i sentieri, le piste ciclabili, gli itinerari in battello, sono talmente numerosi che non vi basterà una settimana per percorrerli tutti. Aggiungete il fatto che l’area del delta offre paesaggi che non esistono altrove in Italia. Spesso avvolto dalla foschia, a causa dell’umidità costante, è circondato da una luce incredibile, fatta di specchi e riflessi fugaci. Non c’è fotografo al mondo che qui non possa esaudire i propri desideri… Le strade corrono talvolta su esili lingue di terra in un placido paesaggio di acqua e cielo carico di uccelli. La rete artificiale di canali, coltivazioni, e piccoli paesi annidati tra i canneti si mescola con la naturalità spontanea di boschi, ninfee, stagni salmastri, spiagge, pinete a scandire vastissimi orizzonti. Durante un’escursione in barca sul Delta del Po verrete conquistati dal silenzio, dalla pace e dalla delicatezza di questa zona umida. Nel 1997 è stato istituito il Parco Regionale Delta del Po e oggi quest’area è patrimonio dell’umanità e Riserva UNESCO. Potrete accorgervi della unicità di questi territori prendendo parte ad un giro in bici lungo la ciclabile della valli da pesca. I percorsi sono vari e pianeggianti alla portata di tutti! In generale le escursioni sul Delta del Po sono caratterizzate da un forte rispetto della natura; le attività sportive che si possono svolgere rispecchiano i tempi lenti e meditativi del paesaggio circostante: gite in barca, in canoa, in bici, birdwatching…