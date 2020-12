“La maestra non usa la mascherina”: i genitori chiamano i carabinieri

Il sindaco di Treviso Mario Conte ha segnalato in Prefettura una maestra di una primaria che non osserverebbe le norme anti-Covid. Si tratta di una supplente ed insegna nella primaria da un mese: stando al racconto dei bambini, non rispetterebbe e non farebbe rispettare i protocolli sanitari. Nelle chat delle famiglie è montato il malcontento e stamattina un gruppo di genitori voleva chiamare i carabinieri. Sono intervenuti il sindaco e una pattuglia della Polizia locale, ne è seguito un colloquio con l’insegnante oggetto della protesta.