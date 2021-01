La Luna ‘incoronata’ in Cadore nella foto italiana premiata dalla Nasa

Una Luna nebulosa e quasi fiabesca che appare colorata grazie alla sua ‘corona’, affiancata da Giove e Saturno ben visibili nel cielo sopra Pieve di Cadore, località incorniciata dalle Dolomiti: è la fotografia scattata il 17 dicembre scorso dalla fotografa italiana Alessandra Masi, scelta dalla Nasa come foto astronomica del giorno o Astronomy Picture of the Day (Apod).

E’ il primo scatto astronomico italiano selezionato dalla Nasa del 2021. Un riconoscimento toccato a 6 astrofotografi italiani nel 2020. L’effetto della corona lunare, spiega la Nasa, è creato dal meccanismo di diffrazione della luce attorno alle gocce d’acqua presenti in strati nuvolosi, per lo più trasparenti e sottili, e che può essere visto facilmente a occhio nudo. La foto è stata realizzata pochi giorni della grande congiunzione di Giove e Saturno del 21 dicembre.

Di fronte al paese illuminato Pieve di Cadore svettano le cime dello Sfornioi. Alessandra Masi è nativa di Pieve di Cadore e da circa dieci anni ha iniziato a dedicarsi alla fotografia. La sua passione per il territorio dolomitico si è tradotta anche nella decisione di diventare sostenitrice della Fondazione Dolomiti Unesco.