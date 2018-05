La Lega di Arzignano oltre i grillini: con un clic si può votare il contratto di Governo

Mentre la Lega Nord organizza in tempi rapidissimi gazebi nelle piazze di tutta Italia e chiama a raccolta il proprio elettorato per approvare o meno il Contratto di Governo siglato con il Movimento 5 Stelle, la Lega sezione di Arzignano si digitalizza e supera, in un certo senso, i grillini oltre che le altre sezioni del partito.

La sezione di Arzignano, secondo quanto ci è dato sapere, è l’unica in Italia ad aver diffuso il modulo di votazione online.

Una mossa fulminea da parte della segreteria locale, visti i tempi ristretti per organizzare i gazebo.

“Purtroppo, dovendo rispettare i regolamenti comunali, non avevamo il tempo tecnico (minimo 7 giorni) per presentare la richiesta per occupazione suolo pubblico per installare il Gazebo in piazza. Così, al volo, mi è venuta un’idea piuttosto semplice” dichiara il segretario della Lega Nord di Arzignano, Enrico Marcigaglia.

“Sfruttando un software online e gratuito di Google, ho ricreato lo stesso modulo che sarà usato nei gazebi di sabato e domenica. In questa maniera però, basterà cliccare sul proprio telefonino per poter esprimere la propria opinione.

La cosa divertente di questa tecnologia semplice e gratuita, è che il modulo può essere facilmente condiviso via whatsapp tra amici e parenti.

Votare è facile, e soprattutto penso che il risultato potrà dare un importante aiuto al nostro leader Matteo Salvini”.

Ecco il link per votare:

https://goo.gl/forms/f8Nnw9mD8PE2tbZ92

Ecco la scheda