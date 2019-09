“La Grande Vicenza” protagonista a Venezia

“La Grande Vicenza” è stato presentato per la prima volta, venerdì 30 agosto, in occasione della 76esima Mostra del Cinema Venezia allo Spazio della Regione del Veneto, Hotel Excelsior al Lido di Venezia: un video di 3 minuti dedicato a chi non ha mai visto Vicenza. Parla della sua bellezza, e della bellezza che i vicentini hanno esportato nel mondo, una bellezza, insomma, a 360 gradi. E’ un video, breve, schietto, ironico, che dà orgoglio ai Vicentini. Ma perchè proprio Vicenza?

“Sarebbe scontato dire perchè ci sono nato e cresciuto”, risponde Samuele Schiavo, il film-maker – “in realtà con il tempo ho scoperto che Vicenza è davvero grande sotto molti punti di vista. Dalla creatività, dall’ingegno tecnologico e architettonico, dall’arte fino ad arrivare alle tradizioni della cucina e alla bellezza dei campioni dello sport. La Grande Vicenza è un inno al nostro orgoglio. Orgoglio, come per molte città, di avere una cultura, una identità”. Nel video, inoltre, vi è una citazione doverosa alla grande guerra:

“Vediamo ancora le cicatrici sotto forma di trincee nei nostri monti. Vediamo grandi monumenti in memoria dei caduti e ascoltiamo ancora storie su quanto è capitato nel passato. Questo e altro è nel nostro DNA”.

Un video che ha riscosso successo nella Mostra in Laguna: “Nella botte piccola c’è il vino buono – ha detto Schiavo alla presentazione – Vicenza è conosciuta come città dell’Oro, del Palladio e dei Magnagati. Fama che nasconde le vere bellezze del territorio, sia paesaggistiche che artigianali”.

“Nel video ho voluto sottolineare questo. Ironizzando su stereotipi e ironizzando su noi vicentini. Sul fatto che nessuna città è migliore di nessuno, ma ognuno ha del bello da mostrare.” conclude Samuele.