“La Grande Vicenza”, il video presentato al Festival di Venezia

Questa mattina a Palazzo Trissino il film-maker vicentino Samuele Schiavo ha presentato al sindaco Francesco Rucco il progetto dedicato alla città “La grande Vicenza”, video emozionale di 3 minuti dedicato a chi non ha mai visto il capoluogo berico.

Presentato per la prima volta lo scorso venerdì 30 agosto in occasione della 76esima Mostra del Cinema Venezia allo Spazio della Regione del Veneto, il video racconta della bellezza della città in modo ironico.

“È un video molto bello e per certi tratti commovente che promuove la bellezza della nostra città e della provincia in tutti i suoi aspetti: arte, cultura, cucina, tradizione, storia, sport – ha spiegato il sindaco Francesco Rucco –. Ci tenevo a ringraziare pubblicamente il nostro concittadino Samuele Schiavo anche per il messaggio che contiene, ovvero la necessità di investire nel rispetto del territorio e del suo patrimonio”.

“Vicenza è conosciuta come città dell’Oro, del Palladio e dei Magnagati, una fama che nasconde le vere bellezze del territorio, sia paesaggistiche che artigianali – ha raccontato il film-maker Samuele Schiavo –. Nel video ho voluto sottolineare tutto questo, ironizzando sugli stereotipi e su noi vicentini, perchè nessuna città è migliore di altre, ma ciascuna ha del bello da mostrare. È doveroso ringraziare Alberto Bozzo per la magnifica voce, regista teatrale della compagnia “La trappola” e Angelica Cariolato per la bellissima e simpatica presenza nel video. Un ringraziamento va anche a tutti coloro che si sono prestati nelle varie location: dai Musei Civici di Vicenza, alla Terrazza sulla Basilica Palladiana, alla Spiaggia per Vicenza, alla Sartoria Pasinato, a Kalikos International per gli affreschi di Casa Cogollo, al Piccolo Museo 15-18 di Roberto Favero. Vicenza sara’ anca picola ma dentro la xe’ bea”.

Il video è online sul sito https://www.samueleschiavo.it/portfolio-item/la-grande-vicenza/ e sui social Facebook: http://bit.ly/LaGrandeVicenza_fb e Vimeo: http://bit.ly/LaGrandeVicenza_vimeo.