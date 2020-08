La grande robinia di San Biagio abbattuta: il fusto era danneggiato

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Nella mattinata di oggi è stato disposto l’abbattimento della grande robinia in piazzetta San Biagio, con il fusto danneggiato da un’apertura che avrebbe inevitabilmente comportato lo schianto dell’albero.A seguito della segnalazione dell’assessore al verde pubblico, che proprio stamattina ha notato la criticità avvisando i Vigili del fuoco, Aim Amcps sta intervento per abbattere la pianta con l’uso di un mezzo dotato di gru. Per consentire le operazioni di abbattimento è stato necessario chiudere contra’ Pedemuro San Biagio: la strada verrà riaperta nel pomeriggio.