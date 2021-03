La Gran Bretagna esce dal tunnel del covid (il 60% della popolazione ha avuto la prima dose)

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Da lunedì sono stati autorizzati meeting e sport all’aria aperta in Inghilterra, dove la seconda fase di progressivo ‘deconfinement’ contrasta con la progressione dell’epidemia altrove in Europa, soprattutto in Francia dove il mondo medico sta aumentando i segnali di allarme.

“Buon lunedì”, titolavano oggi alcuni giornali: gli inglesi possono respirare un po’ più facilmente, dato che gruppi fino a sei persone o due famiglie diverse possono ora incontrarsi all’aperto, e gli amanti dello sport possono riprendere la loro pratica all’aperto.

Paese più in lutto d’Europa con oltre 126.500 morti, il Regno Unito ha lanciato a dicembre una corsa alle vaccinazioni per uscire da un contenimento devastante per la sua economia: domenica erano state somministrate circa 30 milioni di prime dosi, quasi il 60% della popolazione adulta.