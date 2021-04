La giovane campionessa Marta Giaretta a Palazzo Trissino

Il sindaco Francesco Rucco e l’assessore alle attività sportive Matteo Celebron hanno ricevuto a Palazzo Trissino la giovanissima Marta Giaretta, che lo scorso marzo, nella gara internazionale di sci alpino giovanile “Pinocchio sullo sci”, svoltasi sull’Abetone, in provincia di Pistoia, ha portato sul podio il tricolore, ottenendo il secondo posto.

Sindaco e vicesindaco si sono congratulati con la 13enne vicentina che ha conquistato due titoli ai “Campionati italiani Children di sci alpino”, categoria Ragazze, a Passo Zoncolan in Friuli Venezia Giulia, nelle specialità slalom speciale e SuperG, aggiudicandosi anche la classifica di combinata.

Nata il 13 luglio 2007 e residente in città, Marta ha iniziato a sciare a 2 anni e mezzo sul Vezzena. A 4 anni si è iscritta al primo sci club, Centro Sci Vicenza, fino ai 6 anni per poi entrare far parte della famiglia Tezenis Ski Team/Falconeri Ski Team. Marta è iscritta al terzo anno della scuola secondaria di primo grado Maffei, indirizzo tecnologico. A settembre frequenterà il primo anno della scuola superiore sport invernali “Claudia von Medici” a Malles in Alta Val Venosta, per la formazione di atleti degli sport invernali in Italia e di tutto l’arco alpino.