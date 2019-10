La fontana dei bambini entrerà in funzione entro primavera

Il via ai lavori dopo le festività Natalizie. Donati 12 mila euro al Comune dall’azienda Fitt Spa per la manutenzione dell’opera fino al 2026

Prenderanno il via dopo le festività Natalizie, verso la metà di gennaio, i lavori per il recupero e il risanamento conservativo della fontana di contra’ Garibaldi per riportare l’opera all’aspetto e alla funzione originari.

La spesa per l’intervento è di 100 mila euro, finanziati a mutuo.

12 mila euro sono stati messi a disposizione, inoltre, dall’azienda FITT Spa di Sandrigo per contribuire alla manutenzione ordinaria della fontana nei sei anni successivi all’intervento di recupero e risanamento.

“A nome dell’amministrazione comunale e della città, ringrazio il presidente della Fitt Spa Alessandro Mezzalira per il generoso contributo destinato alla cura di un bene comune, come lui stesso ha sottolineato, quale la scultura dell’artista Nereo Quagliato in contra’ Garibaldi – ha spiegato l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi –. Apporremo una targa sulla fontana per ricordare il prezioso gesto dell’azienda”.

“Conclusi i passaggi amministrativi necessari all’aggiudicazione dei lavori – ha precisato, quindi, l’assessore Ierardi –, abbiamo deciso, in accordo con il progettista e la ditta incaricata dell’intervento, di dare il via all’opera di recupero e risanamento conservativo della fontana a metà gennaio, dopo le festività Natalizie, in modo da ridurre i disagi, che deriverebbero dall’occupazione del luogo con il cantiere, sia ali cittadini e turisti che alle attività commerciali presenti. In tal modo ridurremo anche alcuni rischi per quanto riguarda l’intervento legati alla stagione. La città potrà così riavere la fontana funzionante a partire dalla prossima primavera”.

Tra gli interventi in programma sono previsti la pulizia e il ripristino delle superfici lapidee – attualmente macchiate e con presenza di lesioni per il naturale degrado della pietra o danneggiamenti esterni – e la rimessa in funzione dei giochi d’acqua.