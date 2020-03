La Fondazione Mioni reperisce 96 mila mascherine per S. Bortolo e Ipab

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

“Considerata la carenza a livello internazionale di mascherine, abbiamo pensato di muoverci autonomamente reperendo sul mercato 96 mila mascherine, grazie all’intervento di Renato Basso, titolare dell’azienda Euronda di Sandrigo, presso il quale su richiesta degli enti ci auguriamo di poter trovare altri materiali”.

Il presidente della Fondazione “Mioni”, Giuseppe Boschetti, motiva così l’acquisto diretto dei sempre più ricercati dispositivi: “Abbiamo voluto sgravare i dirigenti dell’ospedale S. Bortolo e dell’ipab di Vicenza, dal dover impegnare energie e risorse umane anche in tale direzione, impegnando in questa partita una parte dei 400 mila euro che proprio ieri abbiamo messo a disposizione ai due enti. Ringrazio i colleghi rotariani Cesare Benedetti, ma soprattutto Basso che, con celerità si è adoperato con la sua azienda per portare a buon fine l’operazione”.