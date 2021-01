La fidanzata lo picchia e lui finge una rapina: denunciato

Ha finto di essere stato rapinato e derubato per non raccontare ai genitori di aver avuto un pesante litigio con la fidanzata. E’ successo a Padova. Un giovane, un 25enne, ha detto di essere stato picchiato e rapinato da uno sconosciuto in Prato della Valle, aggiungendo che, anzichè portafogli o denaro, gli erano state portate via le scarpe. Negli stessi istanti una giovane donna pugliese di 30 anni si è presentata al pronto soccorso con ecchimosi, raccontando di essere stata picchiata dal fidanzato in un albergo. La verità invece, appurata dai carabinieri, è che i due si erano incontrati in un albergo a Padova, insieme avevano fatto uso di droghe, poi avevano cominciato a litigare e la donna, per ripicca, si era impossessata delle scarpe del fidanzato. Il giovane ha ammesso che aveva inventato la finta rapina perché si vergognava di raccontare la verità ai genitori ed è stato denunciato per simulazione di reato e lesioni nei confronti della ragazza.