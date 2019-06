Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

LA EDERLE OSPITA LA 42MA RIUNIONE DELLA JOINT MILITARY COMMISSION ITALIA-USA

Ieri martedì 11 giugno la Caserma Ederle ha ospitato la 42ma riunione periodica della Joint Military Commission (JMC) Italia-USA.

Hanno partecipato alla riunione una delegazione italiana guidata dal Generale di Divisione Giovanni Iannucci, capo del III reparto dello Stato Maggiore Difesa, e una delegazione statunitense con a capo il Generale di Divisione Andrew Rohling, vice comandante U.S. Army Europe.

Scopo dell’incontro è stato quello di fare il punto su tutte le azioni in corso finalizzate al perfezionamento degli Accordi Tecnici (Technical Agreements) stipulati tra le due nazioni. Tali accordi definiscono, in particolare, le modalità con cui viene fornito il supporto tecnico-logistico alle forze statunitensi dislocate in Italia.

Al termine delle attività, il Gen. Iannucci ed il Gen. Rohling hanno espresso vivo apprezzamento per il proficuo lavoro svolto insieme dai membri della commissione.