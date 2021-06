La domenica ecologica di Svt: tariffe agevolate e risparmio

Società Vicentina Trasporti aderisce alla Domenica Ecologica promossa dal Comune di Vicenza in programma domenica 27 giugno, agevolando l’utilizzo dei

mezzi del trasporto pubblico locale per coloro che vorranno trascorrere la giornata in città.



Per l’occasione Società Vicentina Trasporti ha deciso di adottare tariffe agevolate (biglietto unico cumulativo di 2,40 euro) per i nuclei familiari che utilizzeranno i parcheggi di interscambio di Cricoli, Stadio e di via Quasimodo usufruendo poi del servizio di trasporto offerto dai CentroBus per raggiungere il centro storico. Inoltre l’azienda di trasporto pubblico della provincia di Vicenza estenderà, dalle 9.30 alle 17, la validità del biglietto urbano (1,30 euro).



In linea con l’obiettivo di una mobilità sostenibile, all’avanguardia sotto il profilo della tecnologia, del rispetto dell’ambiente, del comfort e dell’accessibilità, Società Vicentina Trasporti ha già da tempo adottato per la flotta urbana un’alimentazione esclusivamento a metano. Uno di questi nuovi mezzi, per tutta la giornata dedicata alla manifestazione, sarà in esposizione in viale Roma.