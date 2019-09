La disciplina della terra”: domenica il convegno di studi dedicato a Terenzio Sartore

Entra nel vivo la seconda edizione della rassegna sui temi ambientali “La disciplina della terra. Paesaggio, uomini e animali”, promossa dal Comune di Marano fino al 23 ottobre prossimo. Domenica 29 settembre, è in programma un nuovo convegno di studi dedicato a Terenzio Sartore e all’eredità da lui lasciata al territorio. L’incontro, dal titolo “Ripensando Terenzio Sartore: non ci sono più le stagioni di una volta” – promosso in collaborazione con il Gruppo di ricerca sulla civiltà rurale – inizierà alle 10.00 in auditorium comunale e affronterà i temi del cambiamento climatico e dell’economia circolare, concludendosi per le ore 12.00. Ospiti della giornata saranno Bepi De Marzi, con un racconto sul tema “Rotoli di fieno e di paglia”, e il naturalista Paolo Fontana, ricercatore presso la Fondazione Edmund Mach e presidente della World Biodiversity Association. Il convegno di studi sarà anticipato venerdì 27 settembre da un laboratorio rivolto ai ragazzi delle classi 2e della scuola secondaria di I grado di Marano, a cura di Biosphaera. La partenza è da scuola alle 9.00, per andare alla scoperta del territorio sulle orme di Terenzio Sartore.

“Il mondo si mobilita, trascinato dai giovani, per fare fronte in maniera concreta ai cambiamenti climatici e al riscaldamento globale – afferma il sindaco, Marco Guzzonato -. La seconda edizione de ‘La disciplina della terra’ é dedicata a questi temi, partendo dal patrimonio culturale e civile rappresentato dal lavoro di ricerca di Terenzio Sartore, per fare un percorso di approfondimento e sensibilizzazione”.

“La disciplina della terra” continuerà sabato 5 ottobre alle 16.00, nell’ambito della Mostra Artigianato Alto Vicentino, con un incontro sul tema della biodiversità coltivata, con lo chef Lorenzo Cogo di El Coq e Marco Sartore della cooperativa mais Marano. Sempre nella Mostra Artigianato Alto Vicentino, domenica 6 ottobre alle 16.00 sarà presentata la mostra fotografica promossa del circolo fotografico Città di Thiene e dal Movimento Salvaguardia Ambiente, dal titolo “Acqua: per non lasciare nessuno a secco”.

Martedì 8 ottobre si torna in auditorium comunale alle 20.30 per un approfondimento con il meteorologo Marco Rabito nell’ambito del progetto europeo Life BEWARE per la resilienza idraulica dell’Altovicentino, sul tema “Il clima che ci cambia: gli effetti di un pianeta malato sul nostro territorio”.

Venerdì 11 ottobre, alle 20.30 nella rinnovata “Stazione delle arti” (l’ex stazione ferroviaria di Marano), si inaugura la mostra fotografica sui cambiamenti climatici e la salvaguardia dell’ambiente, a cura di Francesco Dall’Olmo e Pietro Cattelan, dal titolo “Photography For Future”.

Martedì 15 ottobre, questa volta al cinema Campana, alle 20.30 sarà proiettato il docu-film “Per corsi d’acqua. Dal monte alla città”, di Andrea Colbacchini e Walter Ronzani, sull’esperienza svolta lo scorso anno “Acque comuni”.

La rassegna si concluderà mercoledì 23 ottobre alle 20.30 di nuovo in stazione, con il “Laboratorio zero waste: plastica addio” a cura di Elisa Nicoli, documentarista di Bolzano che ha scritto a quattro mani con la vicentina Chiara Spadaro il libro “Plastica addio”