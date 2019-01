La danza al Tcvi eccellenza italiana al Senato

Nell’ambito dell’indagine conoscitiva in materia di Fondo unico per lo spettacolo (FUS) in corso alla competente commissione del Senato della Repubblica (7° Commissione permanente – istruzione pubblica e beni culturali) il Segretario Generale della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza Pier Giacomo Cirella è stato sentito ieri – giovedì 24 gennaio 2019, a Roma – in rappresentanza dell’ADEP – Associazione Danza Esercizio e Promozione, la sezione dell’AGIS nata con l’obiettivo di promuovere e distribuire l’arte e la cultura della danza in tutte le sue espressioni artistiche. La Commissione, guidata dalla Vicepresidente, senatrice Michela Montevecchi ha sentito insieme al Segretario Generale Cirella, Patrizia Coletta Direttore della Fondazione Toscana Spettacolo e Vicepresidente di ADEP, che hanno presentato un intervento sulla promozione della danza in Italia, il valore delle attività formative e di coinvolgimento del pubblico per accrescere le competenze e la consapevolezza dei pubblici dell’arte coreutica e sull’importanza delle esperienze di rete, riconosciuti “termometri” della creatività artistica e della capacità di produrre innovazione. L’audizione ha messo in luce anche le problematiche relative alle difficoltà nel reperimento dei finanziamenti e ha suggerito la possibilità di estendere l’Art Bonus alle discipline dello spettacolo dal vivo, per progetti di particolare rilevanza artistica.

È la prima volta che il palcoscenico di danza di Vicenza viene “ascoltato” ufficialmente in ambito istituzionale ai massimi livelli, in qualità di rappresentante di eccellenza nella promozione delle arti performative ed in particolare della danza contemporanea.

“È una grande soddisfazione” – afferma il Segretario Cirella “che vede riconosciuto il lavoro fatto con determinazione e serietà in questi anni: 23 edizioni di Vicenza Danza, un pubblico che cresce ed ha saputo rinnovarsi a livello generazionale, 6 anni di residenze artistiche, un Festival, come Danza in Rete Vicenza-Schio che già alla prima edizione ha ottenuto il riconoscimento (e i finanziamenti) del Ministero. È un grande lavoro di squadra che alimenta un sistema culturale virtuoso e crea anche un indotto economico significativo per il territorio: da oggi siamo pronti a nuove sfide, sempre più ambiziose”, conclude Cirella.

Il video sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito del senato (senato.it) al link dedicato Audizioni e documenti acquisiti.