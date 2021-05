La Danimarca rinuncia a Johnson & Johnson (meglio per gli altri)

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Primo paese in Europa ad abbandonare il vaccino di AstraZeneca contro Covid-19 ad aprile, la Danimarca ha annunciato lunedì che avrebbe eliminato anche quello di Johnson & Johnson a causa di possibili gravi effetti collaterali, nonostante il via libera del regolatore europeo e dell’OMS a usalo poiché i benefici superano di gran lunga i rischi. Da tenere presente che il vantaggio di usare J&J è che il vaccino prevede una sola dose. Questo dovrebbe comportare la redistribuzione prevista per la Danimarca agli altri Paesi.

“L’Autorità Sanitaria Nazionale Danese ha concluso che i vantaggi dell’utilizzo del vaccino Johnson & Johnson Covid-19 non superano il rischio di causare un possibile effetto collaterale, VITT (una trombosi da iniezione di siero di tipo molto raro), nelle persone che ricevono il vaccino. Pertanto continuerà il programma di vaccinazione di massa del Covid-19 danese senza il vaccino Johnson & Johnson “, ha detto. -È indicato in un comunicato stampa.