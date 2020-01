La curiosa classifica: in Veneto la migliore escort d’Italia

Lo rileva il sito Escort Advisor, una sorta di Tripadvisor del sesso.

Si chiama Maia, ha 25 anni e abita a Verona: lei è la escort migliore d’Italia. La settimana scorsa Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa ha pubblicato la classifica con le migliori escort ed escort trans del 2019.

Incoronata come escort preferita dagli italiani Maia di Verona (spesso in tour in Lombardia), mentre Silvia di Novara, si è aggiudicata la corona per la classifica dedicata alle escort trans.

La classifica è stilata attraverso il confronto tra il numero delle recensioni e il loro punteggio, oltre al grado di affidabilità degli autori delle recensioni. Insomma, le professioniste del sesso vengono premiate direttamente dagli utenti proprio attraverso il racconto delle loro esperienze.

Altri dati sono diffusi dal sito:

Il Veneto si rivela vivace nel panorama del sesso a pagamento italiano.

Presenza media delle escort per provincia del 2019 rispetto al 2018:

Belluno: 0% (97 escort circa)

Padova: +5% (574)

Rovigo: 0% (146)

Treviso: +27% (606)

Venezia: +16% (439)

Verona: -2% (663)

Vicenza: -4% (492)

Media dei prezzi delle escort per provincia del 2019 rispetto al 2018:

Belluno: -2% (133 euro circa)

Padova: -2% (127)

Rovigo: -8% (111)

Treviso: +2% (129)

Venezia: +2% (126)

Verona: +1% (126)

Vicenza: +4% (131)

Utenti unici (del sito) per provincia nel 2019:

Belluno: 7.107

Padova: 1.263.449

Rovigo: 135.848

Treviso: 1.140.332

Venezia: 618.805

Verona: 1.563.126

Vicenza: 890.477