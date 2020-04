La Croce Rossa di Vicenza: “Non c’è nessuna raccolta fondi porta a porta”

A seguito di continue segnalazioni pervenute da alcuni cittadini, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Vicenza informa la cittadinanza che non è in corso, da parte di personale CRI, alcuna attività di raccolta fondi porta-a-porta per l’emergenza “Coronavirus COVID-2019”.

Tali attività non hanno perciò nulla a che vedere con Croce Rossa e gli individui che le realizzano, benché in uniforme, non appartengono alla nostra Organizzazione e hanno il solo scopo di introdursi in maniera illegittima nelle abitazioni, con intenti di sciacallaggio.

Si raccomanda dunque, nel caso si riceva una visita, di non accogliere in casa suddetti individui e di contattare immediatamente le Forze dell’Ordine e di notificare la cosa all’indirizzo mail co@crivicenza.org