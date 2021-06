La Corte Europea Diritti Umani respinge ricorso di Galan, destituito dalla carica di parlamentare

La Corte europea dei diritti umani (Cedu) ha dichiarato irricevibile il ricorso di Giancarlo Galan contro la legge Severino, affermando che la sua destituzione dal mandato parlamentare in seguito alla condanna per corruzione nel caso degli appalti Mose, non può essere equiparata a una pena. La misura, dice la Cedu, non può quindi essere presa in considerazione nel caso si lamenti una violazione dell’articolo 7 della convenzione europea dei diritti umani, che prevede la non retroattività dell’applicazione delle leggi in materia penale.

(ANSA).