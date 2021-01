La concia riparte e cerca addetti: recruiting day online la prossima settimana

La macchina produttiva di uno dei maggiori distretti conciari al mondo, quello della Valle del Chiampo (Vicenza), è ripartita. Così la filiale veneta dell’agenzia per il lavoro ADHR Group organizza il 26 e 27 gennaio prossimi due giorni di selezione on line per la ricerca di diverse figure da assumere: dall’operaio di conceria fino all’addetto alla rasatura pelli e alla campionatura. Da oggi è possibile inviare il proprio cv

Nuovo anno, nuove opportunità di lavoro. Siamo in Veneto, a Vicenza, dove partono le prime assunzioni 2021 per il settore conciario, con il Recruiting Day on line del 26 e 27 gennaio prossimi, organizzato dalla filiale dell’agenzia per il lavoro ADHR Group di Montebello Vicentino.

Le figure cercate lavoreranno per uno dei distretti conciari più importanti al mondo, quello della Valle del Chiampo, che con i suoi 130 kmq di territorio è anche tra i più rilevanti in Italia per produzione e numero di addetti (ndr. fonte sito Industria Conciaria Italiana). Sul sito di ADHR Group, nella sezione notizie (oppure direttamente cliccando qui), è possibile consultare tutte le posizioni aperte che vanno dall’operaio di conceria, addetto alla stampa rotativa, piatta e di tintura, fino al magazziniere settore concia, addetto alla rasatura pelli e alla campionatura.

“Cerchiamo al momento una ventina di persone”, spiega Chiara Repele, la responsabile ADHR Group dell’evento in oggetto per la filiale veneta, “ma le richieste in questo settore, così prezioso per il territorio, arrivano spesso dalla sera alla mattina e stanno crescendo anche in questi giorni. Per questo abbiamo bisogno di numerosi profili specializzati”, aggiunge. “La produzione di pellami è molto richiesta per diversi settori in ripartenza, come l’automotive oppure l’arredo, che in realtà dall’inizio della pandemia ha incrementato notevolmente le vendite”, continua la referente ADHR che conclude: “Questo particolare comparto non è, come tanti altri, soggetto a una programmazione della produzione proprio per la peculiarità delle pelli stesse, che devono essere lavorate appena arrivate per valorizzarne al meglio le qualità. Quindi invitiamo chi vuole lavorare in questo settore a contattarci anche se le posizioni vacanti cercate al momento non corrispondono alla propria specializzazione o ricerca”.

Per chi cerca lavoro in questo settore quindi, o desidera cambiare azienda, è possibile da oggi inviare il proprio curriculum a montebellovicentino@adhr.it inserendo come oggetto della e-mail: “Recruiting Day Montebello” e indicando l’opportunità di interesse. Le persone selezionate verranno contattate per un primo colloquio di approfondimento durante il Recruiting Day e, se ulteriormente confermate, per quello conclusivo in filiale, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza anti-Covid.

Per tutti i dettagli è possibile visitare il sito www.adhr.it nella sezione news.