La comunità ghanese di Schio dona a favore dell’emergenza sanitaria

Continuano i gesti di solidarietà e vicinanza alla popolazione scledense. Dopo le donazioni da parte della comunità senegalese, di quella del Bangladesh e dell’associazione di cultura islamica “La Guida Retta” anche la comunità ghanese di Schio ha voluto manifestare il proprio sostegno per far fronte all’emergenza sanitaria. Ieri pomeriggio Afriyie Gladys, Dapaah Dickson Osei, Christian Agyeman e Richmond Ansu – in rappresentanza dei ghanesi presenti in città – hanno consegnato al Sindaco Valter Orsi una donazione di 1.570 euro. «É un altro importante gesto di generosità e altruismo per il quale siamo grati e che testimonia come tutta la nostra comunità si senta unita e solidale nell’affrontare questo momento così delicato» ha commentato il Sindaco.