La CGIL piange Fulvio Rebesani

Il Segretario Generale della CGIL di Vicenza ricorda il compagno Fulvio Rebesani, che ci ha lasciato sabato notte all’età di 83 anni e del quale domani si celebrerà il funerale domani pomeriggio alle 14.45, in Duomo a Vicenza, esprimendo prima di tutto il “profondo cordoglio della CGIL berica e la vicinanza di tutta l’organizzazione alla famiglia, in questo momento di dolore”.

“Fulvio è stato – prosegue Zanni – in primo luogo una persona colta ed esigente, che amava la cultura e ricercava la verità non per affermare se stesso, ma, ed ecco il secondo suo grande tratto personale, per meglio agire e lottare per difendere la dignità ed i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e delle persone più fragili, e quindi riuscire a costruire una società più umana e giusta.”

Nella CGIL di Vicenza Fulvio ha lavorato come sindacalista nel comparto degli assicurativi e poi in quello delle lavoratrici e dei lavoratori pubblici. Successivamente è stato dirigente confederale impegnato in particolare sui temi dei servizi pubblici e della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, una piaga che in quegli anni veniva nascosta e che iniziava finalmente a rivelarsi come una grave ingiustizia sociale, ed infine è stato per anni Segretario Provinciale del Sunia di Vicenza, il Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari, dove ha svolto con rigore e grande impegno un servizio alle persone con problemi abitativi ed in difesa del diritto alla casa.

“Con la scomparsa di Fulvio la CGIL vicentina perde sicuramente un ex dirigente di rilievo ed un pezzo della sua storia – conclude Zanni – ma di lui rimarrà la coerenza della militanza svolta e l’orizzonte politico generale della stessa, che Fulvio ha sempre coniugato con un altrettanto forte impegno personale in campo sociale, politico e religioso, sempre in prima linea nelle lotte per la democrazia e la partecipazione, per la pace e contro la guerra e le basi militari, per la giustizia e la coesione sociale, per il riconoscimento dei diritti dei migranti, per uno stato sociale universalista e per cura del pianeta che ci ospita”.