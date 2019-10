La Centrale del Latte lancia “la colazione dei campioni”

È stata presentata ieri allo Stadio Menti, l’iniziativa “La colazione dei campioni”, la nuova speciale raccolta punti promossa da Centrale del Latte di Vicenza S.p.A. – azienda che da 90 anni è leader nel territorio vicentino nella produzione di latte fresco e yogurt – in collaborazione con LR VICENZA, lo storico club della città. Fino al 30 maggio 2020, collezionando gli speciali “punti R” presenti sulle bottiglie di Latte (Fresco e Bontà Lunga Durata) sarà possibile ricevere tovaglietta e tazza mug personalizzate LR Vicenza per fare anche a casa “La colazione dei campioni”.

Alla conferenza stampa erano presenti mister Mimmo Di Carlo, Edoardo Lano, Direttore della Centrale del Latte di Vicenza e Paolo Bedin, Direttore generale LR Vicenza.

Le tessere con i punti potranno essere consegnate nei negozi che aderiscono all’iniziativa, in Centrale del Latte di Vicenza (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Sabato dalle 8.30 alle 12.00) oppure presso il LR Store allo Stadio Menti durante le partite giocate in casa.

«La nostra Azienda, da 90 anni, sostiene attività locali di natura culturale, sociale e sportiva segno di profondo legame che ci lega al territorio vicentino. Con entusiasmo e passione abbiamo aderito, in qualità di OFFICIAL SUPPORTER, al nuovo progetto del LR Vicenza», ha commentato Edoardo Lano, Direttore della Centrale del Latte di Vicenza. «Insieme a LR Vicenza, ci stiamo adoperando per promuovere diverse attività presso le tante famiglie che quotidianamente acquistano i prodotti della Centrale del Latte di Vicenza. In particolare, collezionando gli speciali “Punti R”, presenti nelle etichette delle nostre bottiglie di latte, si avrà la possibilità di ricevere tutto l’occorrente per una vera colazione da campioni. Uno degli aspetti più importanti della preparazione di qualunque sport deriva dalla qualità dell’alimentazione e per noi la Qualità è Centrale, come recita il nostro slogan» ha sottolineato Lano. «Il nostro latte è un alimento completo, ricco di proteine e minerali, nutrienti indispensabili per ogni sportivo».

«È un piacere poter collaborare con una realtà storica del vicentino come La Centrale del Latte di Vicenza. Grazie a questa collaborazione, i colori biancorossi possono entrare ancor di più, ogni giorno, in tutte le famiglie vicentine ed essere accanto ai più piccoli, in un momento importante per la loro crescita, come la colazione. Vogliamo continuare ad avvicinare sempre più bambini ai nostri colori, perché rappresentano i tifosi del domani», Paolo Bedin, Direttore generale LR Vicenza.