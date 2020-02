La Camera di Commercio è sempre più digitale

Il processo di digitalizzazione non riguarda solo la produzione e il marketing, ma anche il modo in cui le imprese dialogano con gli enti pubblici. Un percorso lungo, che tuttavia vede già risultati importanti per la Camera di Commercio di Vicenza: in particolare nel 2019 sono state ben 44.697 le pratiche dello Sportello Unico Imprese Produttive (Suap) gestite per via telematica, oltre il 26% del totale, con un incremento di quasi il 100% rispetto al 2016, quando erano state poco più di 23.500. Come suggerisce il nome stesso, il Suap è il punto di contatto per le imprese, in grado di fornire tutte le informazioni e di accedere a tutte le amministrazioni competenti per le pratiche di inizio dell’attività, grazie alle convenzioni già attivate tra la CCIAA e tutti i Comuni della provincia vicentina.

La firma digitale invece, per la prima volta dopo anni, vede una diminuzione delle nuove attivazioni, ma questo rappresenta paradossalmente un indicatore positivo, in quando tale calo è spiegabile con il fatto che la maggior parte delle aziende potenzialmente interessate si è già dotata negli ultimi anni di questo strumento. Infatti se è vero che i dispositivi per la firma digitale di nuova emissione nel 2019 sono stati 8.581, contro i 10.395 del 2018, va anche ricordato che quelli complessivamente attivati nella nostra provincia sono oltre 33 mila.

Del resto la forte attenzione delle aziende vicentine per gli strumenti digitali è confermata anche da altri indicatori. Ad esempio, sono state quasi 200 le imprese beriche che nel 2019 hanno utilizzato il SELFI4.0, ​questionario on-line – messo a punto dal sistema camerale italiano – che l’impresa può realizzare in completa autonomia: al termine dell’attività, e sulla base delle risposte fornite, l’azienda riceve automaticamente un report che riassume i livelli di digitalizzazione raggiunti in ciascun processo e area oggetto di valutazione.

E sempre in materia di transizione verso l’Industria 4.0, è da ricordare il bando di finanziamento per complessivi 400 mila euro messo a disposizione dalla Camera di Commercio lo scorso anno, che ha fatto registrare il tutto esaurito in sole 6 ore lo scorso 10 settembre, raccogliendo ben 118 richieste, di cui 95 sono state poi ammesse al contributo.

Il tutto anche grazie all’attività del Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Vicenza, il servizio a disposizione delle imprese per accompagnarle verso una maggiore consapevolezza sui nuovi strumenti digitali e sui loro benefici in termini di efficienza, innovazione organizzativa e competitività.