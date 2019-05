La 15enne violentata sarebbe stata ‘venduta’ dall’amica in cambio di droga

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Emergono i dettagli relativi all’operazione che ha portato all’arresto di tre persone nei giorni scorsi per violenza su una 15enne del Basso Vicentino. Si tratta di Elisa Faggion, 31enne di Trissino, Zahir Es Sadouki, marocchino 28enne di San Bonifacio in provincia di Verona e dipendente di una coop, e il connazionale Nadir El Fettach, fisioterapista 27enne di Arzignano.

I fatti risalgono al mese di ottobre 2018. Secondo quanto appurato dagli inquirenti e riportato nell’edizione odierna del Corriere del Veneto, la 31 enne vicentina avrebbe organizzato una trappola per la ragazza 15enne, che poi sarebbe stata stuprata dai due uomini assieme alla donna, nell’abitazione di quest’ultima a Trissino.

Avrebbero costretto la minorenne ad assumere hashish e cocaina per poi approfittare di lei.

La 31enne avrebbe approfittato della condizione di disagio e delle debolezze della ragazzina, che le aveva confidato le proprie frustrazioni.

Il gruppetto, sempre secondo il Corriere, avrebbe cominciato a ‘tremare’ dopo che la ragazzina aveva cominciato a raccontare quanto accaduto allo psicologo e in una conversazione il fisioterapista di Arzignano e la 31enne avevano pensato a come dare una versione condivisa, in base alla quale i rapporti sarebbero stati consenzienti.

Secondo l’accusa, la 31enne avrebbe avuto un ruolo di organizzatrice, ospitando la 15enne nella propria casa nel weekend, presentandole i due marocchini. Avrebbe accompagnato la giovane in camera con il 28enne, avrebbe chiuso la porta a chiave ed avrebbe assistito allo stupro senza intervenire nonostante la vittima piangesse e soffrisse