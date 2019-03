L’8 marzo del Vicenza Pride: gli scatti di “Sfumature di donna”

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Vicenza Pride celebra l’8 marzo con una campagna social di sensibilizzazione

sulle tematiche femminili e femministe, per contrastare ogni forma di violenza e discriminazione di genere.

Gli scatti della campagna “Sfumature di donna” vogliono focalizzare l’attenzione su delicate sensibilità che, una volta svelate, lanciano

inequivocabili messaggi contro gli sterili schemi imposti dagli stereotipi.

Le donne fotografate, con i loro corpi e i loro pensieri che accompagnano ciascuno scatto, pongono la verità della quotidianità al di

sopra di quella figura femminile patinata e plastificata che ci viene passata dai media e dai preconcetti sessisti della società.

Nella Bellezza della non adesione a prototipi preconfezionati, i corpi svelati narrano la vita vera, che infrange una visione falsamente

binaria della natura umana per abbracciarne tutte le reali sfumature.

«Smetti di definirti. Concediti tutte le possibilità di essere.» (A. Jodorowsky)

Le foto sono opera della fotografa Lisa Dal Lago.