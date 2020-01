L.R. Vicenza Virtus – Modena, oggi dalle 16.45 limiti alla circolazione

Oggi, mercoledì 22 gennaio, in occasione della partita di calcio L.R. Vicenza Virtus-Modena, in programma alle 20.45, per ragioni di ordine pubblico, a partire dalle 16.45 saranno previste alcune limitazioni del traffico che coinvolgeranno le vie circostanti lo stadio Menti, come, ad esempio, la chiusura di via Bassano e via Spalato.

L’accesso alle due strade, oltre che a quelle chiuse in via ordinaria durante le partite di calcio, sarà sempre garantito ai residenti ed esercenti.

Nella zona dello stadio, inoltre, sempre per ragioni di sicurezza è stato disposto il divieto di somministrazione e vendita di bevande con contenuto alcolico superiore al 5% del volume nonché la somministrazione e la vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine all’interno dello stadio Menti e negli esercizi della zona a partire dalle 18 fino al termine dell’evento sportivo.

Per tutte le informazioni sulla situazione della rete viaria in città è possibile consultare gratuitamente il servizio di infomobilità Luceverde Vicenza al link http://vicenza.luceverde.it/.