L.R. VICENZA VIRTUS – Firma anche Mirko Albertazzi

Anche il portiere Mirko Albertazzi firma il contratto. E’ quanto comunica la società con una nota.

“Il portiere, classe 97, Mirko Albertazzi -recita la nota- ha sottoscritto un contratto sino al 30 giugno 2020 con il L.R. Vicenza Virtus.

Nelle ultime due stagioni, Albertazzi ha collezionato 58 presenze in Serie C con la maglia della Virtus Francavilla, con la quale aveva debuttato, in Serie D, nella stagione 2015/2016 conquistando la promozione tra i professionisti”.