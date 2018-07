L.R. VICENZA VIRTUS – Arriva Nicola Pasini

PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Con una nota ufficiale il L.R. Vicenza Virtus comunica l’arrivo di Nicola Pasini

“Il L.R. Vicenza Virtus -recita la nota- comunica che Nicola Pasini ha sottoscritto un contratto sino al 30 giugno 2020.

Il centrale difensivo, classe 91, ha totalizzato 59 presenze e 2 reti nelle ultime due stagioni con il Bassano Virtus, in passato ha vestito le maglie di Pistoiese, Unione Venezia e Carrarese collezionando 152 presenze in Lega Pro e 22 in Serie B con Carpi e Spezia”.