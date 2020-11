L.R. Vicenza – Rigoni positivo

La società LR Vicenza comunica che dai tamponi molecolari effettuati ieri pomeriggio, nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al COVID-19 del calciatore Luca Rigoni che si aggiunge ai casi comunicati in precedenza.

Il calciatore si trova in isolamento domiciliare, mentre il restante gruppo squadra si sottoporrà a nuovo tampone nella giornata di domani e gli allenamenti si svolgeranno in forma individuale, senza l’utilizzo di ambienti comuni.

Sono inoltre stati sottoposti a tampone Luca Barlocco, Pietro Beruatto, Matteo Bruscagin, Stefano Giacomelli, Lamin Jallow ed Emanuele Padella. I calciatori Luca Barlocco e Lamin Jallow sono risultati negativi e si sottoporranno dunque alle visite di idoneità per tornare ad allenarsi con il gruppo, mentre gli altri tesserati risultano tuttora positivi e ripeteranno il test nei prossimi giorni, rimanendo nel frattempo in isolamento domiciliare