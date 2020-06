L.R. Vicenza: ufficiale, è in serie B

AGGIORNAMENTO H 14 — Il Consiglio federale della FGCI oggi come previsto si è riunito alle 12 e ha votato per la promozione in serie B di Vicenza, Monza e Reggina. Play out invece per l’Arzignano Valchiampo.

Oggi il Vicenza Calcio saprà il suo destino: la FGICI vota e deciderà come finire i campionati di serie A, B e C e quali saranno i calendari, nonché le regole di sicurezza per svolgere le eventuali prossime partite.