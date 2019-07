L.R. VICENZA – Marotta firma per due anni

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

La società LR Vicenza comunica che Alessandro Marotta ha sottoscritto in data odierna un accordo biennale. Il calciatore arriva a titolo definitivo dal Catania.

Marotta, attaccante classe ’86, nell’ultima stagione con la maglia del Catania ha siglato 10 reti condite da 6 assist, tra campionato e Coppa Italia.

Nel biennio precedente con il Siena era andato a segno in 26 occasioni in campionato. Ha conquistato due promozioni in Serie B con le maglie del Benevento nella stagione 2015/2016 e dello Spezia nella stagione 2011/2012.