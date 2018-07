L.R. VICENZA – La prima squadra si allenerà a Caldogno

Il centro sportivo di Capovilla di Caldogno è stato scelto come sede degli allenamenti della prima squadra, una struttura immersa nel verde e composta da due campi regolamentari. A tal proposito la società L.R. Vicenza Virtus desidera ringraziare l’ASD Calidonense per aver messo a disposizione l’impianto e per la fattiva collaborazione dimostrata da ogni singolo componente della società.

Prenderanno quindi il via domani, alle 16,30, gli allenamenti del L.R. Vicenza presso tale impianto. La settimana prevede inoltre un doppio allenamento nelle giornate di mercoledì e giovedì (10,30 al mattino, 16,30 il pomeriggio), mentre venerdì la truppa di Colella sosterrà un allenamento mattutino prima della partenza per la trasferta di Palermo, dove verrà disputata la gara del secondo turno di Coppa Italia.