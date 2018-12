L.R. VICENZA – Esonerati Colella e Greco

“La Società L.R. Vicenza comunica che in data odierna sono stati sollevati dai rispettivi incarichi di Allenatore Responsabile della Prima Squadra, Giovanni Colella e dal ruolo di Allenatore in Seconda, Moreno Greco. Il Club desidera ringraziare entrambi per la professionalità e l’impegno profuso in questi mesi ed augura loro il meglio per il prosieguo delle loro carriere professionali”. Recita così lo scarno comunicato uscito pochi minuti fa, a cura del Vicenza, per comunicare la fine del rapporta con mister Colella e il suo Secondo.

Al termine della gara contro l’AlbinoLeffe del 26 dicembre, pareggiata in casa, aveva preso la parola proprio lui, mister Giovanni Colella: “Non siamo in un momento fantastico, il gol purtroppo è arrivato a causa di una deviazione di schiena di Bizzotto, è la terza rete che prendiamo a causa di una deviazione ma non è un alibi. Noi siamo combattivi, rischiamo pochissimo, ma al primo tiro subiamo rete. Va così. Questi momenti esistono e bisogna avere la forza di uscirne. Non siamo demoralizzati ma arrabbiati sì. I ragazzi lavorano e ci mettono l’anima, ma non basta. Peccato. Bisogna avere pazienza con il cambio modulo, non siamo ancora fluidi ma ci vuole tempo. Io prendo le decisioni pensando a ciò che può essere più giusto per la squadra, non penso mai a me, penso a fare il mio lavoro fino in fondo con tranquillità, fino a quando mi verrà concesso. Siamo contenti di aver ritrovato Razzitti in buona condizione. La crescita di un gruppo avviene grazie a questi momenti di difficoltà che danno la giusta umiltà e capacità di leggere le situazioni, bisogna tenere duro e non mollare. Le difficoltà ci sono e bisogna reagire”. Un suo bilancio alla fine del girone d’andata: “La classifica non corrisponde alle nostre aspettative, non dobbiamo nasconderci. Qualche punto in più ce lo meritavamo, ma non siamo stati bravi in alcuni frangenti, dobbiamo lavorare perché non siamo in linea con quanto avremmo voluto”.