L.R. Vicenza domenica a Fermo per puntare alla vetta

Ottava giornata di campionato per il Vicenza domenica 21 ottobre alle ore 14.30 contro la Fermana. Fra le due squadre vi è un unico precedente. I biancorossi dopo aver asfaltato il Monza ed aver raggiunto il secondo posto solitario in classifica affrontano la trasferta di Fermo non solo per mantenere l’imbattibilità ma anche per assediare il Pordenone, capoclassifica, che ospiterà il Renate. Match più agevole sulla carta per i friulani.

E’ attiva intanto la prevendita per la trasferta marchigiana dei biancorossi

I residenti in provincia di Vicenza potranno acquistare i tagliandi solamente nel settore ospiti (700 posti).

I tagliandi saranno acquistabili nei punti vendita vivaticket.com sino alle 19 del 20/10, al prezzo di 10 euro + diritti di prevendita.

Il giorno della gara i botteghini ospiti non saranno attivi.

Ecco invece le designazioni arbitrali per il girone B di serie C:

AlbinoLeffe – Vis Pesaro: Sajmir Kumara di Verona (Younes-Trischitta)

Fano – Sambenedettese: Paride De Angeli di Abbiategrasso (Saccenti-Baldelli)

Fermana – L.R. Vicenza Virtus: Matteo Marchetti di Ostia Lido (Notarangelo-Rinaldi)

Gubbio – SudTirol: Nicolo’ Marini di Trieste (Segat-Lazzaroni)

Imolese – Rimini: Marco Rossetti di Ancona (Carrelli-Votta)

Monza – Teramo: Marco Acanfora di Castellammare di Stabia (Vono-Valletta)

Pordenone – Renate: Gianpiero Mele di Nola (Pappalardo-Cavallina)

Ravenna – Feralpisalò: Claudio Panettella di Bari (Dentico-Belsanti)

Triestina – Ternana: Simone Sozza di Seregno (Lenarduzzi-Sartori)

VirtusVecomp Verona – Giana Erminio: Mario Saia di Palermo (Poma-Cortese)