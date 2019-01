L.R. VICENZA – Arriva Salviato dal Padova

“La società L.R. Vicenza ha acquisito a titolo definitivo dal Calcio Padova, il diritto alle prestazioni sportive di Simone Salviato.

Salviato, terzino destro classe ’87, in questa prima parte di stagione è sceso in campo in 9 occasioni con la maglia biancoscudata. Nelle ultime due stagioni ha conquistato da titolare due promozioni in Serie B con le maglie di Cremonese e Padova. Vanta oltre 220 presenze in Serie B con Bari, Virtus Lanciano, Pescara, Novara, Mantova e Livorno con il quale ha conquistato da titolare la promozione in Serie A”.