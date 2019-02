L.R. Vicenza: 11 nuovi soci ufficializzati oggi

Si è formalizzata oggi alle 14:30, tramite atto notarile, la nuova compagine societaria del L.R. Vicenza. Si consolida dunque sempre più il progetto di una società e una squadra fortemente radicate nel territorio. Come annunciato nei mesi scorsi, si tratta di una significativa acquisizione di quote che vede l’entrata e il diretto coinvolgimento nella società calcistica di autentiche eccellenze della provincia di Vicenza. Sono 11 le aziende vicentine che hanno deciso di affiancare Renzo Rosso nel progetto di sviluppo e crescita del L.R. Vicenza, sposandone appieno l’obiettivo di creare una realtà solida e vincente, espressione del territorio. La nuova governance verrà definita con la prossima nomina dei membri del CDA, prevista in concomitanza con l’approvazione del bilancio 2018. Così Renzo Rosso, presidente di OTB, socio di maggioranza del L. R. Vicenza: “E’ sicuramente innovativo e moderno vedere che così tante realtà vicentine hanno deciso di far parte della grande famiglia L.R. Vicenza. Sono tutte società che nel loro settore rappresentano il meglio del Made in Italy, oltre che la nostra “vicentinità” nel mondo. Come me, gli imprenditori che ora fanno parte della squadra hanno sentito il dovere e l’onore di restituire qualcosa alla comunità e al territorio dove hanno realizzato il loro successo. Sono certo che insieme costruiremo qualcosa di importante”.

La nuova compagine societaria ha espresso la volontà che sia proprio OTB a guidare la società con una quota di maggioranza appunto, quote di minoranza invece ai seguenti nuovi soci:

– Better Silver Spa, azienda orafa che progetta e realizza gioielli, catene e semilavorati in argento (Bressanvido)

– Cleops Srl, società di investimenti della famiglia Zambon, proprietaria della omonima multinazionale chimico-farmaceutica presente con i propri prodotti in 84 paesi (Vicenza)

– Dainese Spa, leader mondiale nella produzione di abbigliamento, protezioni e sistemi di sicurezza dedicati a motociclismo, ciclismo, sci, equitazione e vela (Molvena)

– Futura, holding della famiglia Chilese proprietaria di Came Spa, azienda specializzata nella produzione di avvolgimenti, pressofusioni e componenti per motori elettrici (San Pietro Mussolino)

– Mario Cestaro (come persona fisica), presidente di Unicomm Srl, importante realtà nel mondo della grande distribuzione italiana, operante con varie insegne tra cui Emisfero Ipermercati, Famila e A&O (Dueville)

– OMIS Spa, tra i leader mondiali nella costruzione di sistemi di sollevamento, come carriponte, gru e impianti sospesi (Sandrigo)

– Paolo Scaroni Partecipazioni, la società del noto manager italiano già presidente del Vicenza dal 1997 al 1999

– Pelletterie Sagi Srl, atelier di progettazione e produzione di borse e accessori in pelle, per la moda e il lusso (Dueville)

– QDB Srl (acronimo di “Quei De Bassan”), società appositamente costituita da un gruppo di imprenditori bassanesi già presenti nella compagine sociale del Bassano Virtus: AGB – Alban Giacomo Spa, leader neisistemi di ferramenta per porte, finestre ed oscuranti (Romano D’Ezzelino); Chiminello Srl, specializzata nella produzione e lavorazione di lamiere (Rosà); Denim Service, specializzata nella creazione e produzione di denim (Mason Vicentino); DVS srl, operante nel mondo dell’elettronica con la produzione di circuiti stampati e componenti elettronici (Rosà); Protek srl, specializzata nella lavorazione galvanica di accessori moda e minuteria metallica (Romano D’Ezzelino); Ronny Bellotto come persona fisica; 3M Holding Srl, società di investimenti dell’imprenditore Paolo Moresco (Marostica)

– Rino Mastrotto (come persona fisica), fondatore e presidente della Rino Mastrotto Group, specializzato nella lavorazione di pelli a uso industriale per i settori automotive, arredamento e calzature (Trissino)

– SIPE Spa, società che progetta e realizza prefabbricati industriali, commerciali e direzionali (Vicenza)