Kylie Minogue a Padova: unica data italiana

Dopo Londra, Manchester, Barcellona, Parigi e Berlino, Kylie Minogue sceglie la città della sua unica data in Italia: Padova.

Kylie Minogue – lunedì 12 novembre 2018, ore 21:30

Gran Teatro Geox – Padova

UNICA DATA ITALIANA

Ufficiale: dopo aver realizzato nel mese di marzo una serie di concerti in Europa, passando per Londra (Cafè de Paris), Manchester, Barcellona, Parigi e Berlino (al leggendario Berghain Club), Kylie Minogue annuncia il nuovo tour e un’unica data in Italia: a Padova, presso il Gran Teatro Geox, il prossimo 12 novembre, in esclusiva nazionale.

La Pop Star mondiale promuove dal vivo la sua nuova produzione discografica ‘Golden’, quattordicesimo album di studio, e ha scelto alcuni tra i principali club e teatri europei iconici: ognuna delle venue di questo tour “intimate” è davvero speciale. Questo format di spettacolo sarà innovativo, intimo e divertente: “Tutta la mia anima e tutto il mio cuore sono in questo disco e in queste date”, ha dichiarato Kylie.

Si aggiunge così un nuovo grande evento nel calendario della prossima stagione del Gran Teatro Geox di Padova, che dopo l’annuncio di Ben Harper, in concerto il 26 ottobre, segue il filone estivo dei grandi artisti internazionali (James Blunt, LP, Joe Satriani) e delle grandi esclusive a Padova.

Biglietti su TicketOne, Vivaticket Italia e Fasticket dalle ore 10.00 di venerdì 27 luglio.