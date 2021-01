Koinè in Fiera – La filiera del sacro si ritrova dal vivo ad ottobre

L’appuntamento con Koinè – XIX International Exhibition of Sacred Arts, la manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group e dedicata ad aziende e operatori del culto, si terrà dal 24 al 26 ottobre 2021 nel quartiere fieristico di Vicenza, in presenza.

Una rimodulazione del calendario con cui IEG risponde proattivamente all’esigenza della filiera del sacro di ritrovarsi e confrontarsi dal vivo in un momento dell’anno auspicabilmente più favorevole alla ripresa delle cerimonie religiose e delle attività liturgiche, per effetto della diffusione del vaccino e del conseguente allentamento delle disposizioni a contrasto della pandemia, come le limitazioni alla mobilità che coinvolgono anche luoghi sacri e mete spirituali.

Il contatto costante e diretto con i principali player del mercato ha permesso a IEG di intercettare e dare immediato riscontro alle richieste di supportare la ripartenza, riconoscendo il ruolo imprescindibile della fiera quale piattaforma di business e moltiplicatore di relazioni, opportunità di aggiornamento e crescita professionale, accesso primario ai mercati esteri.

Ricollocandosi strategicamente prima delle ricorrenze di fine anno, Koinè intende dare impulso alle dinamiche del settore in un momento funzionale al riavvio delle attività di aziende e operatori nazionali ed esteri, tra i quali figurano eccellenze dell’arte e dell’architettura sacra, il grande artigianato Made in Italy, la manifattura di pregio, destinazioni uniche del turismo spirituale, grandi attrattori di pubblico con importanti ricadute sul territorio. Realtà che guardano alla riapertura del calendario fieristico, in massima sicurezza grazie al protocollo #SAFEBUSINESS approntato da IEG per tutte le manifestazioni in presenza, come ad un volano per la ripresa.