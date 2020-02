Knam (il re del cioccolato) ad Asiago

La grande festa del cioccolato artigianale firmata ART&CIOCC® torna ad Asiago dal 7 al 9 febbraio 2020

Special Guest ERNST KNAM, il “Re del Cioccolato” Torna ad Asiago ART & CIOCC®, il tour di fama nazionale dei cioccolatieri artigiani, che da venerdì 7 a domenica 9 febbraio inonderanno di dolcezza la suggestiva location di Piazza Carli dove per la prima volta verrà allestita una grande struttura coperta che garantirà l’evento anche in caso di freddo e maltempo con tanti stand con cioccolato di tutti i gusti e di tutte le forme.

All’interno si potranno degustare come sempre le più golose specialità regionali assieme a piccoli e grandi oggetti e sculture di cioccolato: opere d’arte uniche, una vera e propria festa per gli occhi ed il palato senza mai tralasciare salute e benessere, infatti si potranno trovare cioccolato e dolci senza glutine, bio, vegan, senza zucchero, il pregiato cioccolato crudo dalle riconosciute proprietà antiage ed il cioccolato di Modica IGP.

All’interno della grande struttura sarà sempre presente anche il ChocoLab, una fabbrica del cioccolato con veri macchinari funzionanti dove l’esperto maestro cioccolatiere di Perugia Fausto Ercolani offrirà lezioni golose a grandi e piccini mostrando tutto il processo di trasformazione dalla fava di cacao alla tavoletta di cioccolato, con racconti, giochi ed esperimenti alla scoperta del cibo degli dei. Quest’anno Asiago ospiterà inoltre lo Chef di fama internazionale ERNST KNAM, tedesco di nascita e milanese d’adozione, proclamato Campione Italiano di Cioccolateria e diventato noto in Italia come Il “Re del Cioccolato” grazie all’omonimo programma TV che lo vede protagonista. Particolarmente amato dal pubblico grazie al ruolo di giudice del seguitissimo programma “Bake Off Italia”, Knam salirà sul palco di ART & CIOCC® sabato 8 febbraio alle ore 11:00 per uno showcooking e stupirà il pubblico con il suo personalissimo stile caratterizzato dalla ricercatezza e da abbinamenti fuori dal comune. Le sue creazioni infatti seguono la stagionalità degli alimenti e le sue interpretazioni di cioccolato, spezie e frutta rendono la sua pasticceria inconfondibile. La straordinaria partecipazione del famosissimo Chef è motivo di orgoglio per la città di Asiago <> ha dichiarato infatti l’Assessore al Turismo di Asiago Nicola Lobbia <> E saranno proprio le pasticcerie e gli Chef di prestigiosi ristoranti gourmet di Asiago ad arricchire il programma di ART & CIOCC® con showcooking gratuiti e degustazioni guidate per scoprire nuove combinazioni di gusto e abbinamenti inediti con il cioccolato.

IL PROGRAMMA 2020 DI ART & CIOCC® ASIAGO

Apertura STAND E CHOCOLAB

all’interno del padiglione coperto in Piazza Carli: Venerdì 7 e sabato 8 orario 9-21 | Domenica 9 febbraio orario 9-20

VENERDI’ 7 FEBBRAIO  11.00: Inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità  16.00: Showcooking a cura di Alessio Longhini – Ristorante Stube Gourmet dell’Hotel Europa – Asiago.

SABATO 8 FEBBRAIO  11.00: Showcooking a cura di Ernest Knam. Showcooking gratuito su prenotazione al link: https://www.eventbrite.it/e/90755465039  16.00: Showcooking a cura di Matteo Rigoni della pasticceria Carli di Asiago  18.00: “L’isola del cioccolato incontra l’isola del tè” degustazione abbinata di cioccolato di Modica e tè di Ceylon. Un viaggio immaginario tra le eccellenze di due meravigliose isole, la Sicilia e lo Sri Lanka, un percorso di degustazione per sperimentare originali abbinamenti e scoprire insieme tutti i sapori del cioccolato di Modica e del Tè di Ceylon. A cura di Matteo Antonio Catanese – Mlesna Tea House – Asiago Degustazione gratuita su prenotazione al link: https://www.eventbrite.it/e/90758772933  18.45: “Vino & Cioccolato” degustazione gratuita di Recioto della Valpolicella DOCG e Recioto Soave DOCG in abbinameto a diversi tipi di cioccolato. A cura di Carla Gozzo, Collis Veneto Wine Group. Degustazione gratuita su prenotazione al link: https://www.eventbrite.it/e/90760217253

DOMENICA 9 FEBBRAIO  11.00: Showcooking a cura di Massimo Spallino del Ristorante Vecchia Stazione – Roana  15.00: Showcooking a cura di Ilario Cortese e Juri Sellaro della pasticceria Cortese di Conco  16.30: Showcooking a cura di Alessandro Dal Degan del Ristorante La Tana Gourmet – Asiago