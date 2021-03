Kit Nuovi Nati , un omaggio per tutti i bimbi residenti a Bassano

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con FarmaBassano, ha predisposto la consegna di un omaggio riservato ai nuovi nati (circa 300 nascite all’anno) nel corso del corrente anno e residenti nel Comune di Bassano del Grappa.

I neo genitori residenti a Bassano nel momento in cui si recano allo Stato Civile del Comune di Bassano e registrano la nascita del proprio figlio, riceveranno un invito a recarsi presso il Centro per le Relazioni e le Famiglie di Viale Asiago, 22/b a ritirare l’omaggio di benvenuto che consiste in un sacchettino multiuso (predisposto dai volontari dell’associazione “Il filo che unisce” che ha coinvolto carcerati del carcere di Vicenza) contenente una lettera nominale che rappresenta un buono dal valore di 100 euro da utilizzare nelle farmacie comunali per l’acquisto di prodotti per la crescita ed il benessere del bambino/a (pannolini, biberon, latte in polvere, ecc. sono esclusi prodotti da ricetta).

La brochure informativa, inerente servizi e iniziative rivolte alla prima infanzia presenti a Bassano del Grappa è strutturata in tre sezioni monotematiche:

È ARRIVATO UN BEBE’.. COSA C’E’ DA FARE La sua prima carta d’identità Codice fiscale e tessera sanitaria Scelta del pediatra

PER I GENITORI assegno di maternità assegno al nucleo familiare con 3 figli minori nidi comunali carta famiglia contributi famiglie numerose

CONFRONTO, CONSULENZA E SOSTEGNO genitori si diventa spazio neomamme il cerchio delle mamme centro per le relazioni e per le famiglie genitorialità sociale home visiting



L’omaggio ai bambini e alle bambine nati/e nell’anno rappresenta un piccolo aiuto a sostegno della famiglia per quanto riguarda le spese inerenti la cura del neonato. Inoltre, attraverso la brochure informativa le famiglie avranno la possibilità di orientarsi nell’accesso al sistema di offerta dei servizi comunali.