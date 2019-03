Keith e Luke, oggi i teenager degli anni Novanta hanno perso due icone

Keith e Luke sono morti oggi, a 52 e 49 anni. Idolo delle ragazzine uno, simbolo della musica elettronica l’altro: Keith Flint dei The Prodigy, che si è tolto la vita nella sua casa dell’Essex, e Luke Perry, il Dylan McKay di Beverly Hills 90210, stroncato dalle conseguenze di un ictus. E con loro se ne sono andati gli anni ’90 in questo insospettabile 4 marzo, portandosi via due delle icone degli adolescenti di quel periodo. E così oggi, noi, nati negli anni ’80, ci sentiamo forse per la prima volta in vita nostra, più “vecchi”. Siamo adulti, siamo magari anche genitori, o manager affermati, viviamo la nostra vita realizzati e felici, ma le due notizie di oggi ci hanno addolorato e ci hanno riportato in un secondo a quegli anni. Eravamo giovani, eravamo animali sociali ma senza essere social. Non avevamo gli smartphone, non guardavamo i serial, ma avevamo il walkman e guardavamo i telefilm. Di certo non camminavamo per strada guardando uno schermo del cellulare, al massimo stavamo sotto la pensilina del tram con un Game Boy in mano, o cercando di non far morire il nostro Tamagotchi. C’erano le ragazze di Non è la Rai a farci compagnia al pomeriggio, mentre indossavamo i nostri Levi’s 501, sfogliando la nostra enorme Smemoranda. Ci si vestiva con la kefiah e l’eskimo per chi faceva okkupazione, bomber e scarpe Buffalo per chi preferiva l’after in disko (di sabato pomeriggio, però). Polo col colletto alzato e Barbour per i fighetti. C’era il karaoke di Fiorello e l’incubo dell’Aids. “Se lo conosci lo eviti” divenne un vero e proprio tormentone, l’alone viola un incubo per tutti. Oasis, Blur, Bush, No Doubt, Guns N’Roses, Nirvana, a grandi linee tutti da una parte. Dall’altra c’erano Britney Spears, Spice Girls, Take That, Backstreet Boys… Nel mezzo, forse, fenomeni come Natalie Imbruglia, che riusciva a piacere contemporaneamente ai più pop e ai più rock-intellettuali. In ogni caso, tutti loro hanno contribuito alla rivoluzione culturale firmata Mtv, con ore e ore di programmazione e video non-stop e star che ritrovavi, insieme a Leonardo Di Caprio, ogni settimana sulle pagine di Cioè. Dylan, con Brenda e Brendon, Steve, David, Donna, Kelly e Andrea sono stati i protagonisti del primo teen drama che si rispetti: Beverly Hills 90210 infatti non coinvolgeva il pubblico per immedesimazione (macchine sportive, palme californiane, vestiti firmati, ville con piscina…) ma i temi erano anche i nostri, dalla droga ai primi amori, la scuola, le difficoltà economiche dei genitori. Le versioni nostrane, sempre telefilm degli anni 90, I ragazzi del muretto o College non hanno mai avuto lo stesso appeal. Dylan McKay, il bello e dannato, a bordo della sua moto infrangeva cuori con quel suo aspetto in stile James Dean, conteso tra la mora Brenda e la bionda Kelly. Mentre Keith Flint calcava il palco molto prima di Marylin Manson: i piercing e uno sguardo da vero punk che incuteva timore ma affascinava anche, con quei video allucinanti e quasi da incubo. Keith e Luke, con loro se ne va un pezzo della nostra giovinezza, e non è un modo di dire. Keith e Luke: il binomio perfetto per sintetizzare quei folli, maledetti ma soprattutto rimpianti anni Novanta.