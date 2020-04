Katana, baionetta, macete e balestra in casa illegalmente: denunciato

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della stazione di Longare hanno denunciato per detenzione illegale di armi C. F., 55 anni, residente a Montegaldella. L’uomo, durante un controllo in casa, è stato trovato in possesso di parecchie armi detenute illegalmente: una balestra con due frecce, una katana con lama di 26 centimetri, una baionetta con lama di 38,5 centimetri, un macete con lama da 27,5 centimetri.