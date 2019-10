“Kamikaze” contro la droga in Campo Marzo

Il cane antidroga “Kamikaze” della Polizia di Stato non sbaglia un colpo: nell’ultimo servizio ha ritrovato 5 involucri di marijuana per un totale di 30,77 grammi, nascosta in vari punti della zona compresa tra il lato di viale Verdi e il Parco del Fanciullo. La novità è che la droga era nascosta ad un’altezza di 2 metri circa, esattamente sopra le colonne che delimitano il parco. Altri involucri sono stati invece ritrovati nel terreno e in viale Verdi, sotto le siepi, vicino alla biglietteria. “Kamikaze” ha ritrovato questi ultimi involucri nonostante fossero nascosti sotto il telo alla base delle piante.

Foto da archivio